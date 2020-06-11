Son dakika haber! İSTANBUL-KASIMPAŞA'DA EVLERE DADANAN HIRSIZLAR KAMERADA

Bir son dakika haberine göre KASIMPAŞA'da insanların uykuda oldukları saatlerde dairelere girerek hırsızlık yapan şüpheliler kameralara yansıdı.

11.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:12
KASIMPAŞA'da insanların uykuda oldukları saatlerde dairelere girerek hırsızlık yapan şüpheliler kameralara yansıdı.
Beyoğlu, Kasımpaşa, Yahya Kahya Mahallesi'nde 5 Haziran Cuma günü meydana geldi. İnsanların uykuda oldukları saatlerde gelen iki hırsız yanlarında getirdikleri özel düzenekle apartmanın kapısını açarak dairelere girmeye başladı. Kilitli olmayan dairelerden birinin kapısını açmaya başaran hırsızlar içeri girerek evde bulunan cep telefonları ve elektronik eşyaları çaldı. Ev sahibinin uyanması üzerine paniğe kapılan şüpheliler kaçmaya başladı. Hırsızlarla ev sahibi arasında kovalamaca yaşansa da şüpheliler izini kaybettirmeyi başardı. O anlar kameraya yansıdı.
SON GÜNLERDE HIRSIZLIK OLAYLARI CİDDİ ŞEKİLDE ARTTI
Hırsızlık olaylarının son günlerde arttığını belirten Ali Rıza Türkmen, "Cuma gecesi biz evde uyuyorduk. Kapı arkadan sürülü değildi. Polislere sorduğumuzda hırsızlık olaylarının ciddi şekilde arttığını söylediler. Şüpheliler apartmana giriyorlar. Her daire maksimum bir iki dakika kalıyor. Bizim eve girdiklerinde yatak odasında uyuyordum. Diğer kapılar kapalı olduğu için direk benim odama yöneliyorlar. Açıkta ne varsa topluyorlar. Odama girdiklerinde ayak ucumda telefonum vardı. Onu alıyorlar, dışarı çıkıp bakıyorlar. Sonra tekrar girdiklerinde annem bunları görüyor. Annemi görünce fırlayıp kaçıyorlar, bende arkalarından koştum ama yetişemedim. 6-7 bin liralık bir zararımız var" dedi.
Çalınan telefonunun yerini tespit ettiğini belirten Türkmen, "Telefonu açtıklarını mekanı bulduk. Bir telefoncuydu. Bize gelmedi, biz görmedik diyerek bizi savuşturdular. Güvenlik kamera kayıtlarını açıp baksalardı şüphelilerden birinin oraya geldiğini görürlerdi. Ancak ilgilenmediler. Bir süre sonra telefonunun konumunu yine tespit ettim. Bu sefer hareket halindeydi. Polisi aradım, olduğunuz yerin karakolunu arayan dediler. Orayı aradım, oradan da bir sonuç çıkmadı. Telefonu bulduktan sonra çalanı tespit ettikten sonra aramamı ancak o şekilde yardımcı olacaklarını söylediler" diye konuştu.
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Son dakika haber! İSTANBUL-KASIMPAŞA’DA EVLERE DADANAN HIRSIZLAR KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Kasımpaşa, Güncel, Haber

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