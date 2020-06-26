Son dakika haber: İSTANBUL-MAKAS ATAN SÜRÜCÜ KAZA YAPINCA SUÇU BABASI ÜSTLENMEYE KALKTI

Son dakika haberi... Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHASancaktepe'de iddiaya göre makas atarak ilerleyen ticari araç seyir halindeki kamyonete çarptı.

26.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:02
Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Sancaktepe'de iddiaya göre makas atarak ilerleyen ticari araç seyir halindeki kamyonete çarptı. Kaza nedeniyle devrilen kamyonet ise yolun kenarında park halinde olan 4 otomobile çarptı. Makas atan sürücünün babası olay yerine gelerek kazayı kendisinin yaptığını söyledi ancak polisi inandıramadı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Sancaktepe Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 34 ES 0529 plakalı ticari araç, sürücüsünün cadde üzerinde makas atarak ilerlediği sırada aynı yönde seyir halinde olan 34 RE 0217 plakalı kamyonete çarptı. Kazanın etkisiyle devrilen kamyonet ise yol kenarında park halinde bulunan 4 otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Makas attığı iddia edilen aracın sürücüsü yaralı olarak hastaneye giderken haberi alan baba Duman Güneş, olay yerine gelerek kazayı kendisinin yaptığını söyledi. Kameralara konuşan baba hızlı olduğunu bu nedenle kaza yaptığını belirtti. Fakat polis yapılan incelemelerde kazayı Duman Güneş'in oğlu M. Güneş'in yaptığını tespit etti. Daha sonra baba gerçeği polis ekiplerine itiraf etti. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Devrilen kamyonet çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
Orada bulunan bir vatandaş, 'Ticari araç çok süratli geliyordu. Kamyonete vurdu. Kamyonet takla atarak bütün araçları pert hale getirdi. 3 yaralı olması lazım. Ambulanslar götürdü. Kamyonet sürücüsünü biz çıkarttık arabadan dedi.
Kaza yapan ticari araç sürücüsünün babası, 'Kaza anını polis memurları da sordu. O şokla net bir şey söyleyemiyorum. Hızlı olduğumu kabul ediyorum. Ama diyorum ya kaza anı işte olacak olduktan sonra olacak oluyor yapacak bir şey yok diye konuştu. Son dakika haber: İSTANBUL-MAKAS ATAN SÜRÜCÜ KAZA YAPINCA SUÇU BABASI ÜSTLENMEYE KALKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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