Son dakika haber: İSTANBUL-Minibüsler baştan aşağı dezenfekte edildi

Gelen son dakika haberine göre Minibüsler dezenfekte edildiDoğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA)-Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar için bugün minibüsler dezenfekte edildi.

02.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:05
Minibüsler dezenfekte edildi
Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar için bugün minibüsler dezenfekte edildi. Bahçelievler Belediyesi, Şirinevler Meydan'da istasyon kurarak minibüsleri dezenfekte etti.Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Buraya belediye ekipleri geliyor ve minibüslerin içini dezenfekte ediyor. Minibüs şoförlerine de kendilerini hastalandırmadan nasıl çalışabilecekleri konusunda bilgi veriyoruz' dedi.
Bahçelievler Belediyesi, Şirinevler'de yer alan minibüs duraklarındaki araçların tamamını ekiplerle birlikte dezenfekte etti. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'da durağa gelerek teftişte bulundu ve dolmuş şoförleriyle süreç hakkında konuştu. Başkan Bahadır, dolmuşlara binecek kişi sayısına dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, şoförlere ise kesinlikle elden ele para alacak şekilde biniş ücretlerini talep etmemelerini söyledi.
'MİNİBÜS ŞOFÖRLERİNE BİLGİ VERİYORUZ'
İlk olarak ilçedeki bütün toplu taşıma işiyle uğraşan çalışanlara hijyen eğitimi verdiklerini dile getiren Başkan Bahadır, 'İstanbul'un en çok minibüslerinin olduğu Şirinevler Meydanı'nda geçici dezenfeksiyon istasyonu kurduk. Buraya belediye ekipleri geliyor ve minibüslerin içini dezenfekte ediyor. Minibüs şoförlerine de kendilerini hastalandırmadan nasıl çalışabilecekleri konusunda bilgi veriyoruz. Maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri ve özellikle şoför arkadaşların el hijyenine dikkat etmelerini vurguluyoruz. Önemli olan artık toplumun bilinçlenmesi. Koronavirüs sürecinin birinci aşaması bitti. Büyük bir başarı yakaladık ve yenmeye başladık virüsü. Normalleşme sürecinde kontrollü sosyal hayata uyum sağlamamız lazım. Yüzde 50 yasaklar kalktığı için daha da dikkatli olmamız gerekiyor' diye konuştu.
ŞOFÖRLER DEZENFEKTE İŞLEMLERİNDEN MEMNUN
Minibüs şoförü Ömer Sever ve Uğur Akçakoca, belediyenin dezenfekte işlemlerinin çok önemli olduğunu ifade ederek, kendilerinin de bu süreçte ellerinden geldiği kadar dikkat etmeye çalıştıklarını ve araçlarına belirtilen sayıda yolcu almaya gayret gösterdiklerini söylediler.
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Son dakika haber: İSTANBUL-Minibüsler baştan aşağı dezenfekte edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel, Haber

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