Son dakika haber: İSTANBUL Sabiha Gökçen'de dış hat seferleri devam ediyor

Son dakika haberlerine göre Sabiha Gökçen'de dış hat seferleri devam ediyorİlkay DİKİCİ / İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hat seferleri devam ediyor.

12.06.2020 18:04 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:24
Sabiha Gökçen'de dış hat seferleri devam ediyor
İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hat seferleri devam ediyor. Bugün Sabiha Gökçen'e 7 farklı noktadan 8 dış hat seferinin gelmesi bekleniyor.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dış hat uçuşları devam ediyor. Kademeli olarak artış gösterecek uçuşlarda bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'na 7 farklı noktadan 8 dış hat seferi düzenlenecek. Uçaktan inen yolcular Hudut Sağlık personellerinin konumlandırdığı termal kameraların önünden geçtikten sonra pasaport kontrol noktasına ilerledi. Ardından valizlerini alan yolcular, gümrük kontrolünü geçerek Türkiye'ye girdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm yolcuların maske takıp sosyal mesafe kuralına uydukları gözlemlendi. Son dakika haber: İSTANBUL Sabiha Gökçen’de dış hat seferleri devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Sabiha Gökçen, İstanbul, DHA, Güncel, Haber

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