Sancaktepe'de vatandaşlara kurban eti ikramı

İSTANBUL, (DHA)- Sancaktepe Belediyesi, kurban kesim alanında kurbanlarını kesen vatandaşlara kurban eti ikramında bulundu.

Sancaktepe'de kurban kesimi koronavirüs tedbirleri altında yapıldı. Sancaktepe Belediyesi ise kurban kesim alanında kurbanlarını kesen vatandaşlara kurban eti ikramında bulundu. Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü'nün de katıldığı kurban eti ikramında vatandaşların tedbirlere uyduğu gözlendi.

HİJYEN KURALLARINA UYGUN GÜZEL BİR BAYRAM YAŞIYORUZ?

Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü, vatandaşlara kurban dağıtarak şunları söyledi

'Bugün kurban kesim alanındayız. Sancaktepe'ye kurban satışı ve kurban kesimi ile ilgili hizmet veriyoruz. Kurbanlarımız bir taraftan tedbirlerle kesiliyor. Diğer bir taraftan ise belediyemiz olarak kesmiş olduğumuz kurbanları burada kavurma yaparak halkımıza dağıtıyoruz. Vatandaşlarımız ile hijyen kurallarına uygun güzel bir bayram yaşıyoruz. Bütün İslam aleminin, milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Mesafesiz yine gönül gönülle el öpebileceğiz bayramlarımız olsun?.