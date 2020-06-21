Son dakika haber... İSTANBUL Sultangazi Kent Ormanı'nın güvenliği 'atlı polislere' emanet

Son dakika güncel haberi... Sultangazi Kent Ormanı'nın güvenliği 'atlı polislere' emanetEsma MURAT ' Osman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) ' SULTANGAZİ Mimar Sinan Kent Ormanı'nda vatandaşlar hafta sonu tatilinin tadını çıkardı.

21.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:50
Sultangazi Kent Ormanı'nın güvenliği 'atlı polislere' emanet
Esma MURAT ' Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ' SULTANGAZİ Mimar Sinan Kent Ormanı'nda vatandaşlar hafta sonu tatilinin tadını çıkardı. Vatandaşların güvenli hafta sonu geçirmesi için atlı polisler, KEM (Köpek Eğitim Merkezi) Ekipleri ve Özel Harekat Polisleri ormanda devriye gezdi.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun süre evlerinden çıkamayan vatandaşlar güzel havanın da etkisiyle piknik alanlarını doldurdu. Açık ve güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda da yoğunluk oluşturdu. Herhangi bir olumsuzluk olmaması için atlı polisler, KEM (Köpek Eğitim Merkezi) Ekipleri ve Özel Harekat Polisleri ormanda devriye gezdi. Babalar gününde görev yapan polisler vatandaşların güvenli bir şekilde hafta sonunu geçirmelerini sağladı.
'HEPİMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN BURADALAR'
Kahvaltı yapmak için ormana geldiklerini söyleyen Songül Korkmaz, atlı polisleri gördüğü için mutlu olduğunu söyledi. Her zaman ormana geldiklerini de ifade eden Korkmaz, 'Gerçekten çok güzel. Atlı ve köpekli polisler bizlerin sağlığı ve güvenliği için buradalar. Bundan dolayı çok mutluyuz. Biz ailecek sabah kahvaltısı için gelmiştik. Keyifli ve güzel bir zaman geçirdik. Atlı polisleri daha önce görmüştük. Tekrar görünce mutlu olduk' şeklinde konuştu.
'KENDİMİZİ DAHA GÜVENDE HİSSETTİK'
Atlı polisleri gördükleri zaman kendilerini daha güvende hissettiklerini belirten Hatice ve Hilal Alagöz kardeşler, 'Atlı polisleri ilk defa gördük. Atlar çok güzel ve çok büyük. Bu alanda atlar zaten var ama böylelerini ilk defa gördük. Atlı polisleri çok güzel düşünmüşler. Önde de köpekler vardı. O polisleri de ilk defa gördük. Onları gördüğümüz zaman daha güvende hissettik kendimizi, içimiz huzur doluyor' dedi. Son dakika haber... İSTANBUL Sultangazi Kent Ormanı’nın güvenliği ’atlı polislere’ emanet

Kaynak: DHA

Etiketler: Mimar Sinan, Sultangazi, DHA, Güncel, Haber

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