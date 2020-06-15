İçinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu! Polis her yerde sahibini arıyor
İsviçre'de, kimliği bilinmeyen şahıs şehirler arası yolcu treninde içinde 3 kilodan fazla altın bulunan çantayı unuttu. Polis her yerde altınların sahibini arıyor.
15.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:32
İsviçre'de geçtiğimiz ekim ayında St. Gallen- Luzern seferini gerçekleştiren trende bir kişi, 3 kilodan fazla altının bulunduğu çantayı unuttu. Polis altınları unutan şahsın 5 yıl içinde başvuru yaparak geri alabileceğini söyledi.
1.3 MİLYON TL DEĞERİNDE
İsviçre polisi, altınları unutan kişiye ulaşamayınca söz konusu olayı kamuoyuyla paylaştı. Değeri 1.3 milyon TL olan altınların görevliler tarafından trenin boş vagonunda bulunduğu ifade edildi. Çantanın sahibinin, unuttuğu altınları 5 yıl içinde Luzern Başsavcılığına başvurarak geri alabileceği ifade edildi.
Kaynak: İHA