İçinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu! Polis her yerde sahibini arıyor

İsviçre'de, kimliği bilinmeyen şahıs şehirler arası yolcu treninde içinde 3 kilodan fazla altın bulunan çantayı unuttu. Polis her yerde altınların sahibini arıyor.

15.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:32

İsviçre'de geçtiğimiz ekim ayında St. Gallen- Luzern seferini gerçekleştiren trende bir kişi, 3 kilodan fazla altının bulunduğu çantayı unuttu. Polis altınları unutan şahsın 5 yıl içinde başvuru yaparak geri alabileceğini söyledi.

İsviçre'de bir yolcu, 3 kilodan fazla altını trende unuttu

1.3 MİLYON TL DEĞERİNDE

İsviçre polisi, altınları unutan kişiye ulaşamayınca söz konusu olayı kamuoyuyla paylaştı. Değeri 1.3 milyon TL olan altınların görevliler tarafından trenin boş vagonunda bulunduğu ifade edildi. Çantanın sahibinin, unuttuğu altınları 5 yıl içinde Luzern Başsavcılığına başvurarak geri alabileceği ifade edildi.

İçinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu! Polis her yerde sahibini arıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: İsviçre, Luzern, Dünya, Güncel, Haber

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