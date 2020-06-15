İçinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu! Polis her yerde sahibini arıyor

İsviçre'de geçtiğimiz ekim ayında St. Gallen- Luzern seferini gerçekleştiren trende bir kişi, 3 kilodan fazla altının bulunduğu çantayı unuttu. Polis altınları unutan şahsın 5 yıl içinde başvuru yaparak geri alabileceğini söyledi.

1.3 MİLYON TL DEĞERİNDE

İsviçre polisi, altınları unutan kişiye ulaşamayınca söz konusu olayı kamuoyuyla paylaştı. Değeri 1.3 milyon TL olan altınların görevliler tarafından trenin boş vagonunda bulunduğu ifade edildi. Çantanın sahibinin, unuttuğu altınları 5 yıl içinde Luzern Başsavcılığına başvurarak geri alabileceği ifade edildi.