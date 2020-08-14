Son dakika haber: İZMİR Eski eşi tarafından boğularak öldürülen Gizem’in cenazesi toprağa verildi

Eski eşi tarafından boğularak öldürülen Gizem'in cenazesi toprağa verildi

İZMİR'in Konak ilçesinde kendisine şiddet uygulayarak, tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Aykut H., tarafından boğularak öldürülen 2 çocuk annesi Gizem Filiz, Gözyaşları içinde toprağa verildi.

İki çocuk babası Aykut H., iddiaya göre, dün saat 14.30 sıralarında, bir süre önce boşandığı ve tehdit edip, şiddet uyguladığı için hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşi Gizem Filiz'in Cengiz Topel Mahallesi, 1185/17 Sokak'taki evine gitti. İddiaya göre, balkon korkuluklarından tırmanarak ikinci kattaki eve giren Aykut H., mağazalarda yarı zamanlı tezgahtar olarak çalışan, boşandığı eşi Gizem Filiz'e bağırıp, boğmaya başladı. Genç kadının, bir süre sonra hareketsiz kalması üzerine Aykut H., polisi arayıp kendini ihbar etti. İhbar üzerine söz konusu adrese giden polis, Filiz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Aykut H.'yi gözaltına aldı. Çiftin boşanmalarının ardından velayeti annelerine verilen çocuklarının olay sırasında Manisa'daki anneannelerinin yanında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Aykut H., polisteki ifadesinde, Filiz'i çocukları kendisine göstermediği ve başka erkeklerle görüştüğü için öldürdüğünü söyledi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde aynı zamanda öğrenci olduğu öğrenilen Filiz'in İzmir Adli Tıp'taki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi bugün ikindide Mehmet Akif Ersoy Camii'ne götürüldü. Camide düzenlenen cenaze törenine Filiz'in erkek akraba ve dostları katıldı. Kılınan namazın ardından Filiz'in cenazesi, kadınlar için annesinin evinin önünden geçirilip, helallik alındıktan sonra Buca Kaynaklar Mezarlığı'na götürülüp, torağa verildi.