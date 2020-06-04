Son dakika haber: İZMİR Hayvanseverlerden köpeğe şiddete tepki

Son dakika gelişmesine göre Hayvanseverlerden köpeğe şiddete tepkiİZMİR'de, kimliği belirsiz bir kişinin, komutunu dinlemeyip kaçtığı gerekçesiyle köpeğine şiddet uyguladığı sırada çekilen görüntüleri, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

04.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:53
Hayvanseverlerden köpeğe şiddete tepki
İZMİR'de, kimliği belirsiz bir kişinin, komutunu dinlemeyip kaçtığı gerekçesiyle köpeğine şiddet uyguladığı sırada çekilen görüntüleri, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Hayvanseverler, hayvanlara şiddet gösterenlerin daha büyük cezalar alması gerektiğini söyledi.
Buca ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi'nde, iddiaya göre kaçan köpeğini bulan kimliği öğrenilemeyen kişi, elindeki sert bir cisimle hayvana şiddet uyguladı. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüde, sahibi olduğu anlaşılan kişinin köpeğe sert bir cisimle vurduğu sırada, "Kimsin sen, nasıl kaçarsın? Benim sözümü nasıl dinlemezsin?" diye bağırdığı görüldü. Söz konusu görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı olaya tepki gösterdi. Olay, hayvanseverler tarafından da tepkiyle karşılandı.
'CANİCE BİR HAREKET'
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Gönüllüsü Sevda Berna Gültekin (23), "Yıllardır Buca bölgesinde hayvanlarla ilgili faaliyetler yapıyorum. Bu olay da burada olmuş. Köpek de bir can ve bu köpek evcil bir hayvan. Kaçtı diye böyle davranılması kabul edilemez. Yıllardır HAYTAP Hayvan Hakları Yasası'nın çıkması için mücadele veriyor. Hayvanlara uygulanan şiddet Kabahatler Kanunu'na giriyor. Sadece cüzi bir para cezası uygulanıyor. Araştırmalarda bile bir kişinin hayvanlara şiddet uygulamasının altında bir sürü psikolojik neden çıkıyor. Bunun daha büyük bir cezası, hapis cezası olması gerekiyor. Onlar da bir canlı. Hayvanlara şiddet hem suç hem de günah. Bir annenin çocuğunu dövmesinden hiçbir farkı yok. Burada şahıs tamamen köpeğe ego gösterisi yapmış. Bu şekilde köpek terbiye edilmez. Köpek dünyanın en sadık hayvanıdır. Bu hareket çok canice ve vahşice" dedi. Son dakika haber: İZMİR Hayvanseverlerden köpeğe şiddete tepki

Kaynak: DHA

Etiketler: Buca, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: CHP’li Enis Berberoğlu, HDP’li Musa Farisoğulları ve HDP’li Leyla Güven’in milletvekillikleri düşürüldü Haber
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü
Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Haber
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Türkiye’nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı Haber
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
CHP’li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü Haber
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
Haberler››Güncel››Son dakika haber: İZMİR Hayvanseverlerden köpeğe şiddete tepki - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:51: Arslanbek Sultanbekov, "Osman Bey" ile müzikseverlerin karşısına çıktı - Haber 15:51: Bağcılar'daki park ve bahçelerde tek kişilik bank dönemi başladı - Haber 15:50: Son dakika! Giresun'a fındık müzesi için yer tespiti yapıldı - Haber 15:49: ABD'li oyuncu Meghan Markle'dan George Floyd protestosu - Haber 15:49: Ziraat Mobil'de SGK prim ödemeleri karekod ile ödenebilecek - Haber 15:24: Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü - Haberler 14:45: Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı - Haber 14:42: Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak - Haber 13:23: Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı - Haberler 08:25: Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak - Magazin