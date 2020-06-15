Son dakika haber: İZMİR Takla atan otomobil yandı 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika güncel haberi... Takla atan otomobil yandı: 2 ölü, 2 yaralıİZMİR'in Çeşme ilçesinde, takla atan otomobil yanmaya başlarken araçtaki 4 kişiden 2'si öldü 2 kişi ise yaralandı.

15.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:44
Takla atan otomobil yandı: 2 ölü, 2 yaralı
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, takla atan otomobil yanmaya başlarken araçtaki 4 kişiden 2'si öldü 2 kişi ise yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, İzmir- Çeşme otoyolu Zeytinler mevkiinde meydana geldi. Çeşme yönüne giden ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, takla attı. Ters duran otomobil, yanmaya başladı. Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis kiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yanın söndürdü. Araçtaki 4 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiği, diğer 2 kişinin ise ağır yaralandığı anlaşıldı. Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor Son dakika haber: İZMİR Takla atan otomobil yandı 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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