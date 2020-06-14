Son dakika haber! Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü - SİVAS

Son dakika haberi... Sivas'ta Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

14.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:05
Sivas'ta Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Sivas'ta İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu ve teşkilat mensupları Cumhuriyet Meydanı'nda ki Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
Bu arada Sivas Valisi Salih Ayhan da yayımladığı mesajla Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Ayhan, mesajında, jandarma teşkilatının şanlı bir tarihe ve şehadetle taçlanmış kutlu bir maziye sahip olduğunu belirtti.
Üstün vazife anlayışı, örnek disiplin ve donanımıyla, aziz milletin teveccühüne mazhar olan jandarma teşkilatının ülkenin bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve esenliği için çalıştığını vurgulayan Ayhan, "Jandarma Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu anlamlı günde görev yapan her kademedeki teşkilat mensuplarımızı takdirle selamlıyorum. Jandarma Teşkilatımıza aile fertleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar dilerken, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı. Son dakika haber! Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Jandarma, Sivas, Güncel, Haber

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