Son dakika haber: Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun göreve başladı

Son dakika haberleri... Osmaniye Valiliğinden Kahramanmaraş Valiliğine atanan Ömer Faruk Coşkun görevine başladı.

Son dakika haber: Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun göreve başladı
18.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:54
Osmaniye Valiliğinden Kahramanmaraş Valiliğine atanan Ömer Faruk Coşkun görevine başladı.

Kahramanmaraş Valisi olarak ilk görev gününde açıklama yapan Vali Coşkun, "Kahramanlar ve şairler diyarı Kahramanmaraş'ımıza Vali olarak hizmet edecek olmanın onur ve mutluluğunu yaşarken, bu onuru bizlere layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle Kahramanmaraş'a hizmet vereceğini söyleyen Vali Coşkun, "İlimizin başta yatırım potansiyeli olmak üzere sahip olduğu tüm zenginliklerini en iyi şekilde değerlendirmek, halkımızın refah, huzur, mutluluk ve güvenliğini pekiştirmek olacaktır. Bu hedeflere ulaşmak için mesai arkadaşlarımla birlikte üstün görev anlayışı içinde en doğru, akılcı, etkin ve verimli bir şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet etme azmi ve gayreti içinde olacağımızın bilinmesini isterim" dedi.

Korona virüs salgınına da değinen Vali Ömer Faruk Coşkun, "Tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Ülke olarak bu konuda çok büyük hassasiyet gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Sizlerden ricam lütfen maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda daha duyarlı olup tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

Kendisinden önce görev yapan Valis Vahdettin Özkan'a da teşekkür eden Vali Coşkun, "Kahramanmaraş'ta görev yapmış tüm valilerimize yapmış oldukları hizmetler için şükranlarımı sunuyorum. Vefat etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Faruk Coşkun, Osmaniye, Güncel, Haber

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