Son dakika haber... KARABÜK Sınava girecekleri okula koştular; son anda yetiştiler

Bir son dakika haberine göre Sınava girecekleri okula koştular; son anda yetiştilerKARABÜK'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan bazı öğrenciler, sınava yetişebilmek için koşarak okula gitti.

27.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:21
Sınava girecekleri okula koştular; son anda yetiştiler
KARABÜK'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan bazı öğrenciler, sınava yetişebilmek için koşarak okula gitti.
Karabük Üniversitesi'nde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren adaylar kampüs girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren öğrenciler kapılarda hazır bekleyen otobüsler ile sınava girecekleri binalara gitti. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında veliler okul içerisine alınmazken sık sık sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Hasta olan bazı üniversite adayları ambulans ile getirilirken, geç kalan bazı öğrenciler koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrenciler de kampüs girişinde bekleyen özel güvenlik personellerine ait araçla ve belediyeye ait otobüslerle sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Kampüse alınmayan adayların aileleri ise çimlerin üzerine oturup çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.
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Son dakika haber... KARABÜK Sınava girecekleri okula koştular; son anda yetiştiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Karabük, Güncel, Haber

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