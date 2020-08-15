Son dakika haber: Karabük’te 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Karabük'te 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi Arıcak Caddesinde tek başına yaşayan Kenan Çakır'dan (60) haber alamayan yeğeni E.Ç, durumunu merak ederek eve geldi. Evde cesetle karşılaşan E.Ç, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çakır'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Soğuksu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yavuz, AA muhabirine, Kenan Çakır'ın evde tek başına yaşadığını söyledi.

Çakır'ın Karabük Valiliği tarafından kış ayında kentteki bir otelde misafir edildiğini Belirten Yavuz, "Havalar ısındıktan sonra otelden çıkıp kimseye haber vermeden evine gelmiş. Bugün yeğeni beni aradı. Kendisini sordu. Evine gitmesini söyledim. 20 dakika sonra yeğeni tekrar aradığında 'Amcam yerde ölü bir vaziyette yatıyor' dedi. Ben de polisi aradım. İnceleme yapıldı. Ölümünün üzerinden yaklaşık 2 ay geçtiği söyleniyor." dedi.