Son dakika haber | Karabük'te sulama tesisi onarım çalışmaları sürüyor

Son dakika haberleri... Karabük İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2020 yılı yatırım programı kapsamında yürütülen sulama tesisi onarım projeleri çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haber | Karabük'te sulama tesisi onarım çalışmaları sürüyor
01.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:10
Karabük İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2020 yılı yatırım programı kapsamında yürütülen sulama tesisi onarım projeleri çalışmaları devam ediyor.

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, merkeze bağlı Burunsuz, Cemaller, Yukarı Kızılcaören köyleri sulama suyu tesisi bakım onarım ve Yukarı Kızılcaören köyü sulama suyu tesis geliştirme çalışmalarını inceledi.

Uzun, Karabük İl Özel İdaresi olarak tarımsal alanların korunması ve desteklenmesi için çalıştıklarını söyledi.

Karabük merkez ve ilçelerinde tarımsal alanların korunması ve tarımın desteklenmesi noktasında çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Uzun, "İlimizde tarımsal faaliyetler çerçevesinde sulama tesislerinin bakım-onarım ve projeleri geliştirme adına çalışmalar yapıyoruz. Sulama kanallarında sıkıntılı olanları aktif hale getirme adına incelemelerde bulunuyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bazı projelerde birlikte hareket ederek çiftçilerimize destek oluyoruz. Devletimizin imkanları doğrultusunda vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri vermeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Uzun'a İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürü Yavuz Ülgen de eşlik etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Uzun, Burunsuz, Karabük, Güncel, Haber
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