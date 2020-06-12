Son dakika haber: KARAMAN Tartıştığı dayısını tüfekle vurdu

Son dakika güncel haberine göre Tartıştığı dayısını tüfekle vurduKARAMAN'da, Adem Aladağ, tartıştığı yeğeni Ahmet Ş., tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

12.06.2020 22:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:01
Tartıştığı dayısını tüfekle vurdu
KARAMAN'da, Adem Aladağ, tartıştığı yeğeni Ahmet Ş., tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Aladağ tedaviye alınırken, Ahmet Ş. gözaltına alındı.
Olay, saat 19.00 sıralarında, Alacasuluk Mahallesi 579 Sokak'ta meydana geldi. Adem Aladağ, iddiaya göre yeğeni Ahmet Ş. ile henüz bilinmeyen nedenle telefonda tartıştı. Aladağ, kendisine telefonda küfür ettiğini ileri sürdüğü yeğeni Ahmet Ş.'nin evine gitti. Dayısının geldiğini gören Ahmet Ş., 1'inci kattaki evlerinin balkonundan dayısına pompalı tüfekle 4 el ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Adem Aladağ, yaralandı. Aladağ kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Adem Aladağ, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aladağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Ahmet Ş. suç aleti tüfek ile polis ekiplerince gözaltına alındı. Son dakika haber: KARAMAN Tartıştığı dayısını tüfekle vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Adem Aladağ, Karaman, Aladağ, Güncel, Haber

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