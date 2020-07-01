Son dakika haber | Kartal'dan Çınarcık'a 10 saatte yüzdüler

Son dakika güncel haberi: Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla İstanbul Kartal'dan kulaç atmaya başlayan yüzücüler Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu, Yalova'nın Çınarcık ilçesine ulaştı.

01.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:14
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla İstanbul Kartal'dan kulaç atmaya başlayan yüzücüler Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu, Yalova'nın Çınarcık ilçesine ulaştı.
Kartal Dragos Sahili'nden hareket eden yüzücüler, yaklaşık 28 kilometrelik parkuru 10 saatte tamamladı.
Gözetmenliklerini emekli SAT Komandosu Namık Ekin ve İrfan Hattaoğlu'nun yaptığı yüzücüler, etkinliği Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesi sahilinde alkışlarla sonlandırdı.
Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya'da ve Irak, Suriye gibi sınır ötesi bölgelerde görev başında olan Mehmetçiğe destek amacıyla yüzdüklerini belirterek, "Onların arkasında desteğimiz. Onları çok seviyoruz ve vatan onlarla beraber güzel." dedi.
Seven ise "Kulacım kadar uzağımdasın." sloganıyla yola çıkarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile farklı bir köprü kurduklarını anlattı.
Asıl amaçlarının, Mersin'den Kıbrıs'a doğru yüzmek olduğunu aktaran Seven, "Bugün onun bir simülasyonunu yaptık. Hatalarımızı gördük. Hepsini tamamlayacağız. Titizlikle projemizi hazırlıyoruz. Mükemmel bir ekibiz ve ekibim bana müthiş bir güç veriyor." diye konuştu.
Antrenör İrfan Hattatoğlu, 28 kilometrelik mesafeyi 10 saatte tamamladıkları için mutlu olduklarını belirtti.
Daha önce birçok Guinness rekoru kıran 78 yaşındaki emekli SAT Komandosu Namık Ekin ise Türkiye'de Emre Seven gibi başarılı insanların çok olduğunu anlattı.
Başarılı insanların bulunarak ülke için değerlendirmenin önemine işaret eden Ekin, dünya çapında önemli bir şampiyonla çalıştığı için mutlu olduğunu sözlerine ekledi. Son dakika haber | Kartal’dan Çınarcık’a 10 saatte yüzdüler

Kaynak: AA

Etiketler: Denizcilik, Çınarcık, Yalova, Kartal, Güncel, Haber
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