Son dakika haber | Kaş'ta 11 kaçak yapı daha yıkıldı

Son dakika haberlerine göre Kaş'ta 11 kaçak yapı daha yıkıldıAntalya'nın Kaş ilçesinde tesbit edilen izinsiz ve imara aykırı yapıların yıkımına devam ediliyor.

12.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:29
Kaş'ta 11 kaçak yapı daha yıkıldı
Antalya'nın Kaş ilçesinde tesbit edilen izinsiz ve imara aykırı yapıların yıkımına devam ediliyor. Kaş Belediyesi ekipleri, Kalkan Mahallesi Kördere Mevkii'ndeki 11 yapının yıkımına başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından Antalya'da yapılan denetimlerde, 413 yapının imara aykırı olduğu belirlendi. Bu yapılardan 266'sının bulunduğu Kaş ilçesinde yıkımlar devam ediyor. Kaş Belediyesi ekipleri, daha önce Gelemiş Mahallesi Yalı Mevkii'nde 11 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi. Ekipler, bugün de Kalkan Mahallesi'ne bağlı Kördere Mevkii'ndeki 11 kaçak yapının yıkımına başladı. Ekipler, yıkılan binaların tabanındaki betonları da kırarak, alanı tamemen temizliyor. 11 kaçak binanın yıkımının iki günde tamamlanması bekleniyor. Son dakika haber | Kaş’ta 11 kaçak yapı daha yıkıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kaş Belediyesi, Antalya, Güncel, Haber

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