Son dakika haber: Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başında

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başındaKayseri'de, hava sıcaklığının artmasıyla ev ve araçlarda görülmeye başlanan yılanların yakalanması için oluşturulan özel ekip, bu yıl 35 yılanı yakalayarak doğal yaşam alanlarına bıraktı.

09.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:32
Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başında
Kayseri'de, hava sıcaklığının artmasıyla ev ve araçlarda görülmeye başlanan yılanların yakalanması için oluşturulan özel ekip, bu yıl 35 yılanı yakalayarak doğal yaşam alanlarına bıraktı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde, yaklaşık 7 yıl önce 'Yılan Yakalama Timi' kuruldu. 4 kişiden oluşan 3 tim, gelen ihbar sonrası yılanı yakalamak için adrese gidiyor. Ekipler, paniğe neden olan boyları 1 ile 3 metre arasında değişen yılanları yakalayarak, doğal yaşam alanına bırakıyor. Geçen yıl 217 yılan yakalayan özel ekip, bu yıl ise şu ana kadar 35 yılan yakaladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Daire Başkanlığı Birim Amiri Orhan Canpolat, itfaiyeciler olarak 7 gün 24 saat çalıştıklarını söyleyerek, "Yaz dönemlerde yılan vakalarında artış söz konusu. Geçtiğimiz yıl toplam 217 yılan yakalanarak doğaya bırakıldı. 2020 yılında da bugün itibariyle farklı yerlerdeki 35 yılan özel aparatları ile en az hasarla yakalandı. Kayseri ve civarında yakaladığımız yılanların birçoğu zehirsiz olduğunu düşünüyoruz. Ancak, her şeye rağmen tedbirli olarak yılan bulunduğu yerden çıkarıyoruz" dedi.
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Son dakika haber: Kayseri’de itfaiyenin ’Yılan Yakalama Timi’ iş başında

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Kayseri, Güncel, Haber

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