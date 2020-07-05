Son dakika haber... KOCAELİ Gebze'de yolcu otobüsü devrildi 1 ölü, 17 yaralı

Son dakika haberi... Gebze'de yolcu otobüsü devrildi (2)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü köprünün ayağına çarparak yolda devrildi.

05.07.2020 22:24 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:11
Gebze'de yolcu otobüsü devrildi (2)
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü köprünün ayağına çarparak yolda devrildi. TEM Otoyolu Tembelova mevkiinde otobüsün köprü ayağına çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi olay yerinde ölürken, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) -
Son dakika haber... KOCAELİ Gebze’de yolcu otobüsü devrildi 1 ölü, 17 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Kocaeli, Gebze, Güncel, Haber
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