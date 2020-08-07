Son dakika haber: KOCAELİ Vatandaşların yararlanması için konulan dezenfektanları kutulara doldurdular

Vatandaşların yararlanması için konulan dezenfektanları kutulara doldurdular

İZMİT'te vatandaşların ellerini dezenfekte etmesi için cadde ve sokaklara yerleştirilen sıvı el dezenfektanlarını yanlarında getirdikleri kutuya boşaltan iki kişi cep telefonu ile görüntülendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi sürecinde cadde ve sokaklara vatandaşların kullanması amacıyla dezenfektan üniteleri kuruldu. Dün gece iki kişinin İzmit Yürüyüş Yolunda bulunan dezenfektan standından yanlarında getirdikleri kutulara sıvı dezenfektanları doldurmaları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Görüntüleri çeken vatandaş, "Damacanasını alan gelmiş, su dolduruyor mübarekler. Kocaeli Belediyesi'nin yapmış olduğu uygulama ne kadar güzel. Lakin işte bizim insanlarımız, çevredekiler tepki veriyor ama yok." diyerek tepki gösterdi.