Son dakika haber: KOCAELİ Yol tartışmasında araca çarpıp, havaya ateş ettiler

Son dakika gelişmesine göre Yol tartışmasında araca çarpıp, havaya ateş ettilerKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yol verme tartışması nedeniyle takip ettikleri otomobilin tamponuna çarpan, havaya ateş eden 2 kişi duran araçtaki 2 kardeşe saldırmaya kalkınca vatandaşlar tepki gösterdi.

13.06.2020 19:57 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:17
Yol tartışmasında araca çarpıp, havaya ateş ettiler
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yol verme tartışması nedeniyle takip ettikleri otomobilin tamponuna çarpan, havaya ateş eden 2 kişi duran araçtaki 2 kardeşe saldırmaya kalkınca vatandaşlar tepki gösterdi. Kaçan 2 kişiden biri yakalandı. Olay bugün öğle saatlerinde Körfez Güney Mahallesi Albay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişinin bulunduğu otomobil, 41 F 5896 plakalı otomobilde bulunan Koray K. ve Umur K. adlı kardeşlerle yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. 2 kişi, kardeşlerin bulunduğu otomobili D-100 Karayolu Derince mevkiinden itibaren takip ederek, aracın tamponuna çarptı. 2 kardeş, ağabeyleri Burak K.?nın bulunduğu yere geldi. Araçtan inen 2 kişiden biri havaya ateş ederken, kardeşlere saldırmak istedi. Burak K. ve mahalle halkının tepkisi üzerine 2 kişi olay yerinden araçla kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi, 1 adet mermi kovanı bulurken, olay yerinde incelemede bulundu. Kardeşlerin ifadesi doğrultusundayapılan takip sonucu otomobili kullanan 1 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, diğer kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Son dakika haber: KOCAELİ Yol tartışmasında araca çarpıp, havaya ateş ettiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Körfez, Güncel, Haber

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