Son dakika haber: KONYA Motosiklet ve bisiklet severlerden, sağlık çalışanlarına çiçekli teşekkür

Son dakika haberi: Motosiklet ve bisiklet severlerden, sağlık çalışanlarına çiçekli teşekkürKONYA'nın Beyşehir ilçesinde motosiklet ve bisiklet severler, koronavirüs salgını sürecinde hastanelerde özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına çiçek vererek teşekkür etti.

04.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:12
Motosiklet ve bisiklet severlerden, sağlık çalışanlarına çiçekli teşekkür
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde motosiklet ve bisiklet severler, koronavirüs salgını sürecinde hastanelerde özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına çiçek vererek teşekkür etti.
Türkiye Motosiklet Platformu Beyşehir Temsilciliği, '3 Haziran Bisiklet Günü' nedeniyle kentteki bisiklet severlerle birlikte, festival alanında bir araya geldi. Ardından birlikte Beyşehir Devlet Hastanesine giderek, koronavirüs salgını nedeniyle özveriyle görev yapan sağlık çalışanları çiçek vererek teşekkür etti. Beyşehir Motosiklet Platformu Başkanı Mustafa Büyükkafalı, "15 dakikalık kısa bir programla hastane çalışanlarımıza, Başhekimime ve İlçe Sağlık Müdürümüze teşekkür etmek istedik. Herkese çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız." dedi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir ise bu tür organizasyonların sağlık çalışanlarına moral verdiğini belirtti. Son dakika haber: KONYA Motosiklet ve bisiklet severlerden, sağlık çalışanlarına çiçekli teşekkür

Kaynak: DHA

Etiketler: Motosiklet, Beyşehir, Güncel, Haber

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