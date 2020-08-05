Son dakika haber: KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE KEFİRE YOĞUN İLGİ-1

Kefirin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Mindan, koronavirüs günlerinde kefir tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Mindan, "Kefir yetişkinlerin anne sütüdür diyebilirim. Özellikle bu süreçte günde en az 2 bardak içilmeli" dedi.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi, bağırsaklardaki dost bakterilerin çoğalması, zeka, kemik ve kas gelişimini destekleyen kefirin özellikle çocuklar çok faydalı olduğuna dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Mindan, "Kefir, sindirim sistemine huzur veriyor, anne sütünden sonra dost bakterilerin kaynağı, çok faydalı bir gıdadır" diye konuştu.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA EVDE YAPILMALI"

Hazır kefir tüketmek yerine evde yapmanın çok daha faydalı olduğunun altını çizen Emin Mindan, "Atalarımız kefiri keçi sütünden yapıyorlardı. Öncelikle kaynak böyle olursa iyi olur. Anne babalar bildikleri yerden iyi süt bulabiliyorlarsa onu alarak evde kendileri kefir yapabilirler. Ayrıca bazı hazır mayalar var. Kefir mayaları diye geçiyor. Bu mayaları kullanarak evde rahatlıkla yapabilirler. Hazır alacaklarsa da özellikle homojenize süt olmamasına dikkat etsinler. Günlük pastörize sütten yapılan kefirleri hatta laktozsuz kefirleri alabilirler" ifadelerini kullandı. Kefirin yetişkinler için anne sütü sayılabileceğini belirten Mindan, "Kefir bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli gıdalardan bir tanesi. Adeta büyüklerin anne sütü diyebiliriz. Kefirin içinde bizi birçok hastalığa karşı koruyacak gıdalar var. Aynı şekilde koronaya karşı da koruma özelliği olur. Bunun içerisine saf C vitamini koyarak içmek çok faydalı. Ama ayrıca C vitaminini alıp 3 kere, kefiri de günde en az 3 bardak içmekte fayda var" dedi.

DOST BAKTERİLERİN AZLIĞINA DİKKAT

Dost bakterilerin bağırsaklarda azalmasıyla çeşitli hastalıkların ortaya çıktığını dile getiren Dr. Mindan, "Fırsatçı mikroplar artığı zaman bağırsak geçirgenliği artıyor ve çok çeşitli sindirim ve sinir sistemini tutan hastalıklar ortaya çıkıyor. Dikkat dağınıklığı, uykusuzluk, hiperaktivite, konsantrasyon eksikliği, davranış değişikliği gibi sıkıntılar oluşuyor" dedi.

"DOKTORUM 'KEFİR İÇ' DEDİ

Kolon kanseri tedavi sürecinde doktorunun kefir içmesini önerdiğini söyleyen Nilüfer Yalçın, "Tabii ki kefir içiyorum. Herkesin içmesi lazım. Kendim yapıyorum hazır almıyorum. Tabii ki çok faydasını gördüm. Çünkü benim rahatsızlığım vardı. Kolon kanseriydim. Doktorlar bile tavsiye ettiler yani. Ben de 5 senedir yapıp içiyorum. Aynı yoğurt mayalar gibi. Hiç zor değil. Herkes içsin, içirsin" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMA İÇİREMİYORUM"

Kefirini yıllardır evde kendi yaptığını söyleyen Naciye Karapınar, "Uzun yıllardır kefir yapıyorum evde. Düzenli olarak tüketmeye çalışıyorum. Kendimiz mayalıyoruz. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini biliyorum. O yüzden belirli dönemlerde tüketiyoruz. Çocuklar maalesef tadını çok sevmiyorlar. Bozuk ayran gibi bir tadı var o yüzden onlar çok sevmiyorlar ama ben kendim tüketiyorum. Çocuklar için de çok faydalı evet ama tadını sevmedikleri şeyi yediremiyoruz maalesef" dedi. Kızı Nermin Karapınar ise, "Tadını sevmediğim için kefir içmiyorum. Faydalı biliyorum. Evde de sürekli yapılıp tüketiliyor ama ben içmiyorum. Kokusunu tadını sevemedim bir türlü" diye konuştu.