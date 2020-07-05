Son dakika haber | Koronavirüsü yenen 68 yaşındaki çift alkışlarla taburcu edildi

Son dakika haberleri... Koronavirüsü yenen 68 yaşındaki çift alkışlarla taburcu edildiKONYA'nın Hadim ilçesinde koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşan Fatma (68) ve aynı yaştaki eşi Mehmet Doman, sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden taburcu edildi.

05.07.2020 14:00 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:05
Koronavirüsü yenen 68 yaşındaki çift alkışlarla taburcu edildi
KONYA'nın Hadim ilçesinde koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşan Fatma (68) ve aynı yaştaki eşi Mehmet Doman, sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden taburcu edildi.
Hadim ilçesinde yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle Hadim Devlet Hastanesine başvuran Fatma (68) ve aynı yaştaki eşi Mehmet Doman'ın yapılan koronavirüs testler pozitif çıktı. Tedavi altına alınan çift, kısa sürede sağlığına kavuştu. Koronavirüsü yenen Doman çifti, 14 gün karantinada kalmak şartıyla taburcu edildi. Çift, hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları arasında çıktı. Taburcu olan Mehmet Doman sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Son dakika haber | Koronavirüsü yenen 68 yaşındaki çift alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Hadim, Güncel, Haber
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