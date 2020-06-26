Son dakika haber... Kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

Son dakika 3. sayfa haberi... Gaziantep'te denetim ve trafik uygulamalarına aralıksız devam eden polisler, kuralları ihlal eden sürücülere ve araçlara ceza yağdırdı.

Son dakika haber... Kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47
Gaziantep'te denetim ve trafik uygulamalarına aralıksız devam eden polisler, kuralları ihlal eden sürücülere ve araçlara ceza yağdırdı.

Gaziantep'te 24-25 Haziran günleri yapılan trafik uygulamalarında 3 bin 524 araç ve sürücü denetlendi. Yapılan kontrollerde 481 araç sürücüsüne veya araç plakasına trafik cezası uygulanırken 33 araç trafikten men edildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Perilikaya Mahallesi'nde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs çaldığı paralarla birlikte yakalandı. Çalınan paralar sahibine teslim edilirken şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, KADES uygulamasını tanıtırken bir yanda da maske ve sosyal mesafe uyarılarını devam ettiriyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa, Haber

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