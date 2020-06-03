Son dakika haber! Libya Ordusu, Hafter işgalindeki Trablus Havalimanı'nda kontrolü ele aldı

Son dakika haberlerine göre Libya Ordusu, Hafter işgalindeki Trablus Havalimanı'nda kontrolü ele aldıLibya, (DHA) - Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladığını duyurdu.

03.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 23:21
Libya Ordusu, Hafter işgalindeki Trablus Havalimanı'nda kontrolü ele aldı
Libya, (DHA) - Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladığını duyurdu.
Yazılı bir açıklama yapan Libya ordusu resmi sözcüsü Albay Muhammed Kununu, 'Askeri birliklerimiz Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü tamamen sağladı.' ifadelerini kullandı. Kununu açıklamasında, Kasr bin Gaşir bölgesine doğru kaçan Halife Hafter'e bağlı milislerin peşine düştüklerini de açıklamasında vurguladı.
OPERASYON BAŞLATILMIŞTI
Libya'da başkent Trablus'un kontrolünü elinde bulunduran Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin kontrolündeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nı almak için operasyonun başlattı. Son dakika haber! Libya Ordusu, Hafter işgalindeki Trablus Havalimanı’nda kontrolü ele aldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Halife Hafter, Trablus, Libya, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca’dan ’Sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir Haber
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Sivas ve Kayseri’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu Haber
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Bakan Koca’nın ’Kullanmaya devam edeceğiz’ dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı Haber
Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı
Haberler››Güncel››Son dakika haber! Libya Ordusu, Hafter işgalindeki Trablus Havalimanı'nda kontrolü ele aldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:16: Kerkük'te Covid-19 vakaları arttı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 23:09: Yemen, Eritre'yi karasularında avlanan 4 balıkçıyı kaçırmakla suçladı - Haber 23:07: Beyaz Saray Sözcüsü McEnany'den, Floyd gösterilerine karşı "İsyan Yasası" açıklaması Açıklaması - Haber 23:02: Korona testi sonucu beklemeyen kadının bindiği otobüs Bolu'da durduruldu - Haber 22:59: 11 bin dekarlık tarım arazisini dolu vurdu - Haber 22:25: Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı - Haber 22:22: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor - Haber 21:44: Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor - Magazin 19:58: Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir - Haber 19:53: İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama - Ekonomi