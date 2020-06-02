Son dakika haber | Libya ordusu ile Hafter milisleri, Trablus Havaalanı çevresinde çatışıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Libya ordusu ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milisler arasında, Trablus Havalimanı çevresindeki bölgelerde çatışmalar devam ediyor.

02.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:24
Libya ordusu ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milisler arasında, Trablus Havalimanı çevresindeki bölgelerde çatışmalar devam ediyor.
AA ekibi, başkentin güneyindeki Trablus Uluslarası Havalimanı çevresindeki Remle bölgesinde Libya Ordusu ve Hafter milisleri arasındaki çatışmaları görüntüledi.
Hafter milislerinin işgalindeki havaalanının çevresindeki sivil yerleşim bölgelerinin büyük yıkıma uğradığı görüldü.
Ordu birlikleri, saldırı öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, araçlara yüklü ağır silahların cephelere nakledildiği dikkati çekti.
Ağır çatışma sesleri duyuldu.
Libya ordusunun son dönemdeki başarıları
Libya Ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı.
Ordu birlikleri, son olarak 25 Mayıs'ta başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, Es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırmıştı.
Başkentin güneyindeki bazı noktalardan geri çekilen Hafter milislerinin, yerleşim bölgelerindeki konut ve yollara çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.
Ordu birlikleri, pazar günü Trablus Havalimanı'na doğru ilerleyişe geçmiş, havalimanı çevresindeki bazı bölgeleri milislerden arındırmıştı.
Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Hafter milisleri, 6 Nisan 2019'da başkentteki havalimanını işgal etmişti.
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Son dakika haber | Libya ordusu ile Hafter milisleri, Trablus Havaalanı çevresinde çatışıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Haber

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