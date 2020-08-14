Son dakika haber | Makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberi: Aydın'ın Söke ilçesinde otluk alanda başlayıp makilik alana sıçrayan yangına 3 helikopterle müdahale ediliyor.

14.08.2020 15:38 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:36

Aydın'ın Söke ilçesinde otluk alanda başlayıp makilik alana sıçrayan yangına 3 helikopterle müdahale ediliyor.

Sazlı Mahallesi Gaye Sitesi kars¸ısındaki yol kenarında otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçrayan yangını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etmeye başladı.

Arazinin sarp olması nedeniyle müdahalede zorlanan işçiler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Son dakika haber | Makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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