Son dakika haber | MALTEPE'DE ÇAKAR DENETİMİ

Son dakika haberleri: İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

Son dakika haber | MALTEPE'DE ÇAKAR DENETİMİ
21.08.2020 10:42 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:45

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirildi. Bu kapsamda Maltepe'de de D-100 karayolunda trafiğin yoğun olduğu noktalarda trafik polislerince denetim yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak usulsüz çakar ya da siren kullanan sürücüler kontrol edildi, usulsüz çakar kullananlar hakkında işlem yapıldı.

Görüntü döktümü:

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-Uygulama yapan polisler

-Kimlik kontrolü

-Genel ve detay

Kaynak: DHA

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