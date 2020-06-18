Son dakika haber: METEOROLOJİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINA YILDIRIM DÜŞTÜ

Son dakika habere göre Kartal'de bulunan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü binasının misafirhane bölümüne yıldırım düştü.

18.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:46
Kartal'de bulunan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü binasının misafirhane bölümüne yıldırım düştü.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Saat 14.00 sıralarında Kartal'da bulunan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü binasının misafirhane bölümüne yıldırım düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yıldırım düşmesiyle birlikte Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü bahçesinde bulunan yangın söndürme sensörleri devreye girdi. Olay yerine ulaşan ekipler hem misafirhane bölümünde hem de yangın söndürme sensörlerinin bulunduğu noktada inceleme yaptı. Yaşanan olayda kimse zarar görmedi. İncelemelerin ardından itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı.
"BİRDEN GÜRÜLTÜ KOPTU"
Yıldırım düşme anını gören esnaf Yavuz Dartar, "Birden gürültü koptu. Ardından şimşek çaktı ve karşı taraftan Meteoroloji'den dumanlar çıkmaya başladı. Hemen itfaiye geldi ve şu an bir problem yok" diye konuştu. Son dakika haber: METEOROLOJİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINA YILDIRIM DÜŞTÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, İtfaiye, Kartal, Güncel, Haber

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