Son dakika haber... Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'ne yıldırım düştü

Son dakika gelişmesine göre Yağışın etkisini gösterdiği Anadolu Yakasında bulunan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğüne yıldırım düştü.

Son dakika haber... Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'ne yıldırım düştü
18.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:02
Yağışın etkisini gösterdiği Anadolu Yakasında bulunan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğüne yıldırım düştü. Misafirhanenin çatı katına düşen yıldırım paniğe neden oldu. Yıldırımın düşmesiyle birlikte otomatik söndürmesi sistemleri devreye girerek yangın paniği alarmı verdi.

Olay saat 13.30 sıralarında Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünde bulunan misafirhanenin çatı katına Yıldırım düşmesiyle meydana geldi. Misafirhanenin çatı katına düşen yıldırım kısa süreli paniği neden oldu. Çatı katına düşen yıldırım meteoroloji bölge Müdürlüğünde yangın alarmı vererek kısa süreli paniğe sebep oldu. Alarm ve ihbar üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yıldırımın düşmesiyle yangının oluşmaması olası bir faciayı önledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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