Son dakika haber: MUĞLA Bodrum yeniden 'beyaz kum' tartışması

Son dakika güncel haberi: Bodrum yeniden 'beyaz kum' tartışmasıTURİZMİN önemli merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir beach club ile 5 yıldızlı otelin sahile 'beyaz kum' diye kuvars tozu sermesinin ardından, bir başka otelin de benzer bir girişimi durduruldu.

08.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:27
Bodrum yeniden 'beyaz kum' tartışması
TURİZMİN önemli merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir beach club ile 5 yıldızlı otelin sahile 'beyaz kum' diye kuvars tozu sermesinin ardından, bir başka otelin de benzer bir girişimi durduruldu. Gündoğan Mahallesi Küçükbük Sahili'nde beach club'ta sahile beyaz kum döküldüğü görüldü. İşletme sahipleri ise bunların sertifikalı beyaz kum olduğunu ve üç yıl önce denize serildiğini ileri sürdü.
Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bir beach club ile Gündoğan Mahallesi'nde denize sıfır 5 yıldızlı bir otel, sahile kuvars tozu serdi. İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre Kontrol Koruma Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Sahile, Maldivler'in sahillerinde bulunan beyaz kum görüntüsü vermek isteyen iki işletme hakkında işlem yapıldı. Otele, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 310 bin lira, Bodrum Belediyesi ise 35 bin lira ceza kesti. Her iki işletme hakkında ayrıca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yapılan işlemlerin ardından işletmeler sahile serdikleri kuvars tozunu kaldırdı. Öte yandan Gökçebel Sahili'nde farklı bir otelde benzer bir girişimin durdurulduğu öğrenildi. Bodrum Belediyesi, otelin sahiline beyaz kum (klasit kum) sermesine izin vermedi. Çevreciler ve vatandaşlar art arda yaşanan bu girişimlere insan sağlığına ve doğaya verdiği zararlar dolayısıyla büyük tepki gösterdi. Bugün de Gündoğan Mahallesi Küçükbük Sahili'nde bulunan bir beach club'ın benzer sebeple çevreciler tarafından şikayet edildiği öğrenildi.
DENİZ GENELİNDEN AÇIK RENKTE
Beach club'ın önündeki kumların denizin geri kalanlarına kıyasla çok daha açık renkte olduğu görüldü. Bölgede yaşayan bir vatandaşın iddiasına göre bu kumlar birkaç gün önce denize taşındı. İşletme sahipleri ise bunların sertifikalı beyaz kum olduğunu ve üç yıl önce denize serildiğini ileri sürdü. Aynı zamanda işletme sahipleri birkaç gün önce işletmeye kum getirildiğini, ancak bu kumların denize değil, karadaki çocuk oyun alanına döküldüğünü savundu.
Öte yandan vatandaşın şikayeti üzerine işletmede belediye ekiplerinin denetim yaptığı öğrenildi. Son dakika haber: MUĞLA Bodrum yeniden ’beyaz kum’ tartışması

Kaynak: DHA

Etiketler: Gündoğan, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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