Son dakika haber! Muğla’daki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi defnedildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkan lüks cipin demir toteme çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde toprağa verildi.

Dün Bodrum'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Berkant Gürleyen (25) ve Berat Aydın'ın (26) cenazeleri, yakınları tarafından Kozlu ilçesine getirildi.

Kozlu Kaymakamlığı binası önündeki alanda, Gürleyen ve Aydın için helallik alındı ve dua edildi, yakınları ise taziyeleri kabul etti.

Kılınan namazın ardından 2 gencin cenazesi, ilçedeki aile mezarlığına defnedildi.

Törene, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen ve Hamdi Uçar ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Berkant Gürleyen'in kullandığı 67 AB 700 plakalı cip, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkıp refüjü aşarak yol kenarındaki demir tabelaya çarpıp durmuştu.

Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü Gürleyen ve cipteki Berat Aydın hayatını kaybetmiş, Alper Bahadır, Metin Kukul ve Sefa Çakal ise yaralanmıştı.