Son dakika haber | MUĞLA Şehre inen domuzlar, Marmarislileri tedirgin ediyor

Son dakika güncel haberine göre Şehre inen domuzlar, Marmarislileri tedirgin ediyorMUĞLA'nın Marmaris ilçe merkezine sık aralıklarla inen yaban domuzlarına yiyecek verilmesini doğru bulmayan bazı vatandaşlar, domuzların şehir merkezine inmelerinden tedirgin olduklarını belirterek, önlem alınması istedi.

13.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:20
Şehre inen domuzlar, Marmarislileri tedirgin ediyor
MUĞLA'nın Marmaris ilçe merkezine sık aralıklarla inen yaban domuzlarına yiyecek verilmesini doğru bulmayan bazı vatandaşlar, domuzların şehir merkezine inmelerinden tedirgin olduklarını belirterek, önlem alınması istedi.
Marmaris'in ormanlık alanlara yakın mahalle ve sahil yollarına sık aralıklarla yaban domuzları inmeye başladı. Bazı vatandaşlar domuzları elleriyle beslerken, bazı vatandaşlar sürüler halindeki domuzlardan tedirgin oluyor. Çocukların sokakta oynadığından bahseden vatandaşlar, üzücü bir olayın yaşanmasından endişeleniyor.
ÖNLEM ALINMASI LAZIM
Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Marmaris Temsilcisi Arzu Sarıtaş (45), "Benim evimin olduğu alanlara sık aralıklarla yaban domuzu geliyor. Yaban domuzlarının şehre inmemesi için Milli Parklar ve belediye ile proje üretmek için görüşmelerimiz olmuştu. Alanında uzman araştırmacılarla görüşerek çözüm için ne yapılmasını sorduk. Bizlere, yaban domuzlarının beslenmemesini, ormanlık alanda aç kalmayacaklarını ve kesinlikle beslenmemeleri gerektiğini vurguladılar. Çocuklarımız sokaklarda oyunlar oynuyor ve can güvenliği yok. Domuz besleyenleri anlayamıyorum. Domuzlar aç kalmaz, orman yeter. Kesinlikle beslemesinler" dedi.
Berber Ali Karaduman (42) ise, "Evimizin olduğu yerlere sık aralıklarla aç kalan yaban domuzları inmekte. Domuzlar denk geldiğinde aç kalmamaları için yiyecek veriyoruz. Fakat ister istemez tedirgin oluyoruz. Domuzların şehir merkezine inmemeleri için yetkililerden bir çözüm bekliyoruz" dedi. Son dakika haber | MUĞLA Şehre inen domuzlar, Marmarislileri tedirgin ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaris, Muğla, Yaban, Güncel, Haber

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