Son dakika haber... Muş Belediye Başkanı Asya'da koronavirüs tespit edildi

Son dakika gelişmesine göre Muş Belediye Başkanı Asya'da koronavirüs tespit edildiMUŞ Belediye Başkanı AK Parti'li Feyat Asya'nın yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı.

11.08.2020 16:10 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:44

Muş Belediye Başkanı Asya'da koronavirüs tespit edildi

MUŞ Belediye Başkanı AK Parti'li Feyat Asya'nın yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde karantinada olan Başkan Asya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Muş Belediye Başkanı Asya, partisi tarafından Ankara'da gerçekleştirilecek toplantılara katılımı öncesinde Covid-19 testi yaptırdı. Başkan Asya'nın dün Muş Devlet Hastanesi'nde yaptırdığı testin sonucunun pozitif olduğu belirtildi. Evinde karantinada olan Asya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber... Muş Belediye Başkanı Asya’da koronavirüs tespit edildi

Kaynak: DHA

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