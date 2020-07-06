Son dakika haber! Muş'un tarihi ve kültürü gravür sanatıyla tanıtılıyor

Son dakika haberleri... Muş Alparslan Üniversitesi, (MŞÜ) kentin tarihi ve kültürünü gravür sanatıyla tanıtıyor.

06.07.2020 13:50 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:56
Muş Alparslan Üniversitesi, (MŞÜ) kentin tarihi ve kültürünü gravür sanatıyla tanıtıyor.
MŞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar Programındaki öğretim görevlileri, gravür çalışmasıyla Muş'un tarihi mekanlarını resmediyor.
Öğretim Görevlisi Abdulkadir Öznüler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş'ta gravür sanatının tanıtılmasını sağlamak amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.
Muş'taki tarihi eserleri konu edindiklerini ifade eden Öznüler, şöyle konuştu:
"Üniversiteye davet edilen gravür sanatçılarıyla çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmada kentteki tarihi eserleri konu alıyoruz. Türkiye'den yaklaşık 25 kadar gravür sanatçısı davet edeceğiz. Aynı zamanda yapacağımız eserleri de Muş'a kazandırmayı planlıyoruz. Şu anda Muş'ta en çok bilinen 7 eseri baz aldık. İçlerinde Ulu Cami, Murat Köprüsü, yıkılan Çengilli Kilisesi de var. Bizden katkılarını esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat olmak üzere üniversite yönetimimize teşekkür ederiz." Son dakika haber! Muş’un tarihi ve kültürü gravür sanatıyla tanıtılıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Muş Alparslan Üniversitesi, Muş, Güncel, Haber
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