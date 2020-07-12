Nem oranının yüzde 85'e ulaştığı Antalya'da, vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, hava sıcaklığı 31, deniz suyu sıcaklığı 29 derece kaydedildi.

Serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Sarısu ve Lara plajlarına akın etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye göre yerleştirilen şezlonglarda güneşlenen tatilciler, kitap okudu.

Nem oranının yüzde 85'e ulaştığı kentte bazı vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı, çocuklar su parkında oynadı.

Günübirlik tekne turlarına ilgi

Antalya'da günübirlik tur teknelerine ilgi gösteren tatilciler de Akdeniz'in serin sularında serinlemeye çalıştı.

Kaleiçi Yat Limanı, Kemer ve Kaş ilçelerinden çıkan teknelerle sahillerin güzelliklerini görme imkanı yakalayan tatilciler, koylarda verilen molalarda denize girdi.

Kemer Yat Limanından hareket eden tekneler, Phaselis Antik Kenti'nin de içinde bulunduğu koyda mola verdi. Müzikle eğlenen tatilciler, antik kenti gezme imkanı buldu.