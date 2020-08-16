Son dakika haber! Ölüm yaşlı adamı gazete okuduğu bankta otururken yakaladı

Antalya'da emekli bir kişi parktaki bankta oturur halde ölü bulundu. Yaşlı adamın bir süredir kol ağrısı bulunduğu ancak pandemi sebebiyle hastaneye gitmediği öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi 1946 Sokak'taki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Akça (60) isimli emekli vatandaş gazete okumak için evine 500 metre uzaklıkta bulunan parka gelerek oturdu. Bir süre sonra Akça'nın oturduğu yerde hiç hareket etmediğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Akça'nın hayatını kaybettiği belirledi. İncelemelerinin ardından Akça'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayın görgü tanıklarından Haydar Aligil, "Şahsın yattığını gördük. O an yaklaştık bilincinin açık olup olmadığına baktık. Aynı anda yüzünün morardığını gördüm ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Ekipler hemen geldi maalesef hayatını kaybettiğini öğrendik" dedi.

Diğer yandan Akça'nın bir süredir kol ağrısı çektiği ve korona virüs sebebiyle hastaneye gitmediği öğrenildi. - ANTALYA