Son dakika haber: Orman yangını (3)

Son dakika gündem haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

17.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:35

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çamlarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye ilk etapta Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 3 iş makinesi ve 10 teknik ekiple bir helikopter yönlendirildi.

Alevleri kontrol altına almak için 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 25 arazöz ve 2 iş makinesi daha söndürme çalışmalarına katıldı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika haber: Orman yangını (3)

Kaynak: AA

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