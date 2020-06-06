Son dakika haber! Ormanya doğal yaşam parkı, kapılarını açtı

Gelen son dakika haberine göre Ormanya doğal yaşam parkı, kapılarını açtıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan ve koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan doğal yaşam parkı "Ormanya" kapılarını ziyaretçilere açtı.

06.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:57
Ormanya doğal yaşam parkı, kapılarını açtı
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan ve koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan doğal yaşam parkı "Ormanya" kapılarını ziyaretçilere açtı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 2018 yılında 4 bin dönüm alanda kurulan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı 'Ormanya', koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı. Hayvanat bahçesi, doğal yaşam alanı, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile kamp alanları, 26 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkurları, çadır ve karavan alanları bulunan Ormanya'da, küçük evlerin bulunduğu 'Orman Köy' çocukların ilgisini çekiyor.
Koronavirüs önlemi kapsamında kapatılan ve sadece Ormanya görevlileri ile veteriner hekimlerin değişmeli olarak çalıştığı doğal yaşam parkı bugün kapılarını ziyaretçilere açarken, koronavirüsle ilgili tüm tedbirler alındı. Maskesiz gelen ziyaretçiler içeri alınmazken, giriş kapasında vatandaşların ateşleri ölçüldü. Aynı zamanda park çevresinde ise ziyaretçilerin kullanması amacıyla dezenfektan kutuları konuldu. Ormanya'ya gelen aileler doğa ile iç içe olmanın tadını çıkardı.
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Son dakika haber! Ormanya doğal yaşam parkı, kapılarını açtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Kartepe, Avrupa, Güncel, Haber

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