Son dakika haber | Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi: Aksaray'da otomobilin traktöre çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

17.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:07
Aksaray'da otomobilin traktöre çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Sakin Gümüş (36) idaresindeki 09 ABA 013 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolu 10. kilometresinde, Metin Koçak'ın (63) kullandığı 68 FP 863 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle traktör şarampole devrilerek ikiye ayrıldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, traktör sürücüsü Koçak, olay yerinde hayatını kaybederken, torunu Metin Koçak (14) ile otomobil sürücüsü Gümüş ve halası Sevim İnan (48) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan Sakin Gümüş ve halası Sevim İnan'ın, Bitlis'te ölen dayılarının cenaze törenine katılmak için Aydın'dan yola çıktıkları öğrenildi. Son dakika haber | Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Aksaray, Koçak, Gümüş, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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