Son dakika haber! Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandıBursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü Mustafa Çakır (15), yaralandı.

Son dakika haber! Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
20.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:27

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü Mustafa Çakır (15), yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ahmet Akyollu Caddesi Milli İrade Meydanı Kavşağı'nda meydana geldi. Melek Sedefli (38) yönetimindeki 34 ZB 7425 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa Çakır'ın kullandığı bisiklete çarptı. Kazada, bisikletten düşüp, başını kaldırıma çarpan Çakır yaralandı.

Mustafa Çakır, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Melek Sedefli ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Çakır, İnegöl, Bursa, Güncel, Haber
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