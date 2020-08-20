Son dakika haber! Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandıBursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü Mustafa Çakır (15), yaralandı.
20.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:27
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü Mustafa Çakır (15), yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Ahmet Akyollu Caddesi Milli İrade Meydanı Kavşağı'nda meydana geldi. Melek Sedefli (38) yönetimindeki 34 ZB 7425 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa Çakır'ın kullandığı bisiklete çarptı. Kazada, bisikletten düşüp, başını kaldırıma çarpan Çakır yaralandı.
Mustafa Çakır, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Melek Sedefli ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: DHA
Etiketler: Mustafa Çakır, İnegöl, Bursa, Güncel, Haber