Son dakika haber | Otomobilin yoldan çıkarak bariyere çarpması kameraya yansıdı - DÜZCE

Son dakika haberine göre Anadolu Otoyolu'nun Gerede geçişinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması araç kamerasınca kaydedildi.

03.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:21
Anadolu Otoyolu'nun Gerede geçişinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması araç kamerasınca kaydedildi.
Otoyolun İstanbul istikametinde ilerleyen bir otomobil, yağışın da etkisiyle yoldan çıkarak refüjdeki bariyerlere çaptı.
Kaza, bölgede seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, hızla ilerleyen otomobilin yağışın da etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlerlere çarpması yer alıyor.
Kayıtlarda ayrıca sürücünün kaza sonrası kendi imkanlarıyla otomobilden çıktığı da görülüyor. Son dakika haber | Otomobilin yoldan çıkarak bariyere çarpması kameraya yansıdı - DÜZCE

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Otoyolu, İstanbul, Gerede, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını ’yavaşlatan’ asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Polis, GBT’ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan’da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu Haber
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Haber
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu’nu isim vermeden eleştirdi Haber
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Haberler››Güncel››Son dakika haber | Otomobilin yoldan çıkarak bariyere çarpması kameraya yansıdı - DÜZCE - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:17: Vefalı öğretmen öğrencilerini unutmadı - Haber 14:17: Siirt'te bir bina karantinaya alındı - Haber 14:17: Son dakika haber! Sakarya'nın mavi bayraklı plajları sezona hazırlanıyor - Haber 14:15: Vali Yerlikaya, Dünya Bisiklet Günü'nde 23 kilometre pedal çevirdi - Haber 14:15: Aydın'da Mayıs ayında 303 trafik kazası meydana geldi - Haber 12:55: Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası - Haber 12:44: Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı - Haber 14:05: Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu - Magazin 12:03: Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi - Magazin 08:59: Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu - Haberler