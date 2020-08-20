Son dakika haber! Polis çifte nikah töreninde sembolik kelepçe takıldı
Son dakika haberi... Aydın'ın Söke ilçesinde evlenen polis çifte arkadaşları sembolik kelepçe taktı.
20.08.2020 18:46 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:10
Aydın'ın Söke ilçesinde evlenen polis çifte arkadaşları sembolik kelepçe taktı.
Söke Emniyet Müdürlüğünde görevli Kübra Özdemir (27) ile Yunus Devriye Timi personeli Semih Erdoğan İlçe Müftülüğünde gerçekleşen nikah töreniyle evlendi.
Törene polis üniformalarıyla katılan çifte, "birbirlerinden ömür boyu ayrılmamaları için" arkadaşları tarafından sembolik kelepçe takıldı.
Damat Semih Erdoğan, 2 yıldır görüştüğü Kübra Özdemir ile evlenebildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Genç çift, nikah töreninin ardından keman, klarnet ve darbuka eşliğinde meslektaşları ile dans etti.
Kaynak: AA