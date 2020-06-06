Son dakika haber: Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni...

Gelen son dakika haberine göre Rize Valisi Kemal Çeber, Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısmın hizmete alınmasıyla Güneysu merkez ve 8 köy olmak üzere toplam 9 meskun mahal ve bin dekar çay arazisini taşkından korumuş olacaklarını bildirdi.

06.06.2020 19:37 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:44
Rize Valisi Kemal Çeber, Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısmın hizmete alınmasıyla Güneysu merkez ve 8 köy olmak üzere toplam 9 meskun mahal ve bin dekar çay arazisini taşkından korumuş olacaklarını bildirdi.
Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldığı törenle gerçekleştirildi.
Çeber, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Konakları önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yörenin ve coğrafyanın yıllarca taşkından, su baskınından, selden çok çektiğini söyledi.
Bu yatırımların çok önemli olduğunu ifade eden Çeber, şöyle devam etti:
"Taşlıdere Vadisi Islahı 7 etaptan oluşuyor. Bugün beşincisini açıyoruz. Daha önce dördüncüsü tamamlanmıştı. Altıncısı da yüzde 65 seviyelerinde. Yedincisinin de ihalesi yapıldı. Bu etapla Güneysu merkez ve 8 köy olmak üzere toplam 9 meskun mahal ve bin dekar çay arazisini taşkından korumuş olacağız. Bu faaliyet içerisinde yaklaşık 17 bin metre beton duvar, 2 metre beton arma duvar, 2 araç köprüsü, 3 tensip, 3 geçirgen tensip, 351 menfez ve çok değişik sanat yapıları da var. Övünebileceğimiz gurur duyabileceğimiz bir eserimiz oldu. "
Açılışa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, AK Parti İl Başkanı İshak Alim ve diğer ilgililer katıldı.
Bakan Yardımcısı Aksu'nun ziyaretleri
Öte yandan, Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu kentteki programları kapsamında Vali Çeber'i, Belediye Başkanı Metin'i ve AK Parti İl Başkanı Alim'i de ziyaret etti.
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü binası yanında oluşturulan Çay Satış Mağazasını da gezen Aksu, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Aksu, ÇAYKUR'un, Bakanlığın bölgedeki en önemli faaliyet gösteren kurumu olduğunu belirterek şöyle devam etti:
"Çok özel bir mağazayı gezdik. Bu mağazayı, dünyada çok özel çay fabrikalarının stantlarında görebilirsiniz. Çeşit ve ambalaj olarak yeni bir vizyona geçmiş durumda. Yeni açılmış ufak bir mağazada çok ciddi potansiyel yakalandı. Bunu inşallah Türkiye genelinde ülkemizin yüzü olarak kullanmayı hedefliyoruz."
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Son dakika haber: Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni...

Kaynak: AA

Etiketler: Rize Merkez, Güneysu, Rize, Çay, Güncel, Haber

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