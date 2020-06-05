Son dakika haber! Sağlıkçı çift, parkta kıyılan nikahla dünyaevine girdi

Gelen son dakika haberine göre Sağlıkçı çift, parkta kıyılan nikahla dünyaevine girdiKAYSERİ'de, sağlık çalışanı Muhlis Gençay (27) ile Reyhan Oral (25), koronavirüs salgını nedeniyle erteledikleri evliliklerini normalleşme sürecinin ardından gerçekleştirdi.

05.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:00
Sağlıkçı çift, parkta kıyılan nikahla dünyaevine girdi
KAYSERİ'de, sağlık çalışanı Muhlis Gençay (27) ile Reyhan Oral (25), koronavirüs salgını nedeniyle erteledikleri evliliklerini normalleşme sürecinin ardından gerçekleştirdi. Genç çift, parka kıyılan nikahla dünyaevine girdi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyetiysen olarak çalışan Muhlis Gençay ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyetisyen olan Reyhan Oral çifti, 2 ay önce planladıkları nikahlarını koronavirüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldı. Genç çift, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte nikah için Kocasinan Belediyesi'ne başvurdu. Belediye yetkilileri, nikahın koronavirüs tedbirleri kapsamında Mimarsinan Parkı'nda kıyılmasına karar verdi. Hazırlanan parkta nikah töreni düzenlendi. Çiftin nikahına Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sağlık çalışanları ve çiftin yakınları katıldı. Katılımcıların sosyal mesafe kuralına uyduğu nikahı Başkan Çolakbayrakdar kıydı. Dünyaevine giren çifti yakınları tebrik etti.
'ERTELEMEK ZORUNDA KALDIK'
Koronavirüsten dolayı nikahlarını ertelediklerini ifade eden Reyhan Oral, "Pandemi döneminde evlenecek olsaydık ailemiz yanımızda bulunamayacaktı. Bu nedenle koronavirüsten dolayı biz de bazı planlarımızı ertelemek zorunda kaldık. Kocasinan Belediyesi Başkanımızın ve İl Sağlık Müdürümüzün sayesinde ailelerimizde bu mutlu günümüze şahit oldular. Umarım bu korona günleri sona erer. Bizler de daha mutlu ve huzurlu sağlıklı günlerimize geri döneriz" dedi.
Damat Muhlis Gençay ise, unutulmaz bir nikah töreni yaptıklarını belirterek, "Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederiz. Yaklaşık 2 aylık bir ertelemeden sonra nikahımızın bu şekilde olması bizleri mutlu etti. Bizler için unutulmaz bir anı oldu" diye konuştu.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son dakika haber! Sağlıkçı çift, parkta kıyılan nikahla dünyaevine girdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Genç, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
22’lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
AK Parti ’Davutoğlu ve Babacan’ın partisi seçime giremeyecek’ tartışmalarına noktayı koydu
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine ’Kim Milyoner Olmak İster?’ repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle tepki verdi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Haberler››Güncel››Son dakika haber! Sağlıkçı çift, parkta kıyılan nikahla dünyaevine girdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:17: Son Dakika | Rize-Artvin Havalimanı inşaatında üst yapılar şekillenmeye başladı - Haber 17:17: FETÖ'nün firari sözde Konya bölge imamı ile eşi Nevşehir'de yakalandı - Haber 17:17: Tokat'ta tarihi eser kaçaklığı operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haber 17:17: Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Haber 17:17: Erciyes'e yapılacak yatırımlarla ilgili toplantı - Haber 16:11: İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü - Haberler 16:04: 22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti - Magazin 15:16: Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı - Haber 14:23: Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi - Haber 11:06: Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu - Haberler