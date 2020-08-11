Son dakika haber... Sakarya'da orman yangını

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınında bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangın, Taraklı ilçesi Yenidoğan Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler için bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın söndürme helikopterinin de sevk edildiği bölgede, alevlerin çevrede bulunan evlere sıçramaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerine çevre ilçe ve bölgelerden çok sayıda takviye ekip sevk edilmeye devam ediyor. - SAKARYA