Son dakika haber! ŞANLIURFA 3 KARDEŞİN CENAZESİ YAN YANA DEFNEDİLDİ

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 kardeş boğuldu (2)

Şanlıurfa'da, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrilen otomobilde boğulan Abdulaziz Bakış (23) ile kardeşleri Sara ve Zeynep Bakış'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Bakış kardeşlerin cenazeleri, İkiağız Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

'MARKETE GİTMİŞLER, DÖNERKEN KAZA OLMUŞ'

Hayatını kaybeden kardeşlerin en büyüğü ve otomobil sürücüsü olan Abdülaziz Bakış'ın sözleşmeli er olarak TSK'da göreve başlamak üzere yarın kentten ayrılıp Isparta'ya gideceği öğrenildi.

Ölümleri ile yakınlarını yasa boğan 3 kardeşin amcası Halil Bakış, acılarının büyük olduğunu söyleyerek, "Büyük yeğenim iki kardeşini alıp markete gidiyor. Evlerine dönerken bu kaza oluyor ve 3 yeğenim hayatını kaybetti. İçimizi yalan bu olaydan sonra yetkililerin sulama kanallarının etrafında benzer olaylara karşı önlem almasını istiyoruz" dedi.