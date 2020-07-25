Son dakika haber: Şanlıurfa'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesinde bulunan İpekyol Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki sürücüsünün ismi ve plakası belirlenmeyen otomobil yine seyir halinde giden motosiklete çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA